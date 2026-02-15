Amiens Tattoo Festival Amiens
Amiens Tattoo Festival Amiens samedi 21 mars 2026.
Amiens Tattoo Festival
Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-21
Nouvelle direction, nouvelle vision, même passion.
Cette 4e édition marque un tournant dans l’histoire de l’Amiens Tattoo Festival.
Un événement réinventé, pensé comme une expérience unique, où l’art du tatouage rencontre l’élégance, l’émotion et la créativité pure.
Nous sommes fiers de vous dévoiler l’affiche officielle de cette nouvelle édition, encore plus intense, plus artistique et plus inspirante !
150 artistes tatoueurs soigneusement sélectionnes pour leur talent, leur univers, et leur sens du détail.
Au programme
Tattoos en live
Shows et animations
Concours gagnants pour les exposants & visiteurs
Créateurs & exposants d’exception
Ambiance immersive et raffinee
Une ambiance unique tout le week-end !
Artistes & exposants les inscriptions ouvrent dès la semaine prochaine
Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France amienstattooshow@gmail.com
English :
New management, new vision, same passion.
This 4th edition marks a turning point in the history of the Amiens Tattoo Festival.
A reinvented event, conceived as a unique experience, where the art of tattooing meets elegance, emotion and pure creativity.
We’re proud to unveil the official poster for this new, even more intense, artistic and inspiring edition!
150 tattoo artists carefully selected for their talent, their world, and their eye for detail.
On the program:
Live tattoos
Shows and entertainment
Winning contests for exhibitors & visitors
Exceptional creators & exhibitors
Immersive and refined atmosphere
A unique atmosphere all weekend long!
Artists & exhibitors: registration opens next week
