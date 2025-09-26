Amilly concert duo superbravo Amilly

56 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret

Tarif : – –

Début : 2025-09-26 20:00:00
fin : 2025-09-26

2025-09-26

Un concert duo, pour une pop hors norme, à la fois planante et folâtre.
Autrice, compositrice, interprète, elle nous revient aujourd’hui avec La digue , nouvel album de SuperBravo, écrit et réalisé avec son partenaire de toujours, l’épatant Michel Peteau alias Cheval Fou guitariste inspiré et producteur singulier.
56 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55 

English :

Amilly duo concert: superbravo

German :

Amilly Duo-Konzert: superbravo

Italiano :

Amilly concerto in duo: superbravo

Espanol :

Amilly concierto a dúo: superbravo

