Amilly Danse Festival avec l’ACLAM Danse Amilly

264 Rue de la Mère Dieu Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 13:00:00

fin : 2026-04-25 03:00:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-25

Amilly Danse Festival avec l’ACLAM Danse Amilly

5ème édition. Programme du vendredi 3 cours + soirée 2 salles 4 ambiances. Programme du samedi 25 cours + soirée 3 salles 5 ambiances. .

264 Rue de la Mère Dieu Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 71 47 79

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English :

Amilly Danse Festival with ACLAM Danse Amilly

L’événement Amilly Danse Festival avec l’ACLAM Danse Amilly Amilly a été mis à jour le 2026-03-24 par OT MONTARGIS