Amilly Danse Festival avec l’ACLAM Danse Amilly Amilly
Amilly Danse Festival avec l’ACLAM Danse Amilly Amilly vendredi 24 avril 2026.
Amilly Danse Festival avec l’ACLAM Danse Amilly
264 Rue de la Mère Dieu Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 13:00:00
fin : 2026-04-25 03:00:00
Date(s) :
2026-04-24 2026-04-25
Amilly Danse Festival avec l’ACLAM Danse Amilly
5ème édition. Programme du vendredi 3 cours + soirée 2 salles 4 ambiances. Programme du samedi 25 cours + soirée 3 salles 5 ambiances. .
264 Rue de la Mère Dieu Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 71 47 79
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English :
Amilly Danse Festival with ACLAM Danse Amilly
L’événement Amilly Danse Festival avec l’ACLAM Danse Amilly Amilly a été mis à jour le 2026-03-24 par OT MONTARGIS
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