Amine Radi La suivette Gare du Midi Biarritz
mardi 30 mars 2027 · Gare du Midi · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Amine Radi La suivette
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-30 20:30:00
fin : 2027-03-30
Date(s) :
2027-03-30
Amine Radi, déjà applaudi par 3 millions de spectateurs, revient avec un nouveau spectacle plus intime et toujours aussi percutant. Il y partage sa nouvelle vie “à la française”, ses amours express et ses chocs culturels, avec un humour rythmé et une autodérision jubilatoire. Et même avec le succès, les galères ne sont jamais loin il appelle ça la suivette, cette poisse fidèle qui le poursuit partout…
Pour notre plus grand rire. Un show audacieux, fédérateur et irrésistiblement drôle. .
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
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English : Amine Radi La suivette
L’événement Amine Radi La suivette Biarritz a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Biarritz
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