AMINE RADI – LA SUIVETTE – LE REPUBLIQUE Paris

AMINE RADI – LA SUIVETTE Début : 2025-11-21 à 21:30. Tarif : – euros.

AMINE RADIAmine Radi, déjà applaudi par 3 millions de spectateurs, revient avec un nouveau spectacle plus intime et toujours aussi percutant.Il y partage sa nouvelle vie “à la française”, ses amours express et ses chocs culturels, avec un humour rythmé et une autodérision jubilatoire.Et même avec le succès, les galères ne sont jamais loin : il appelle ça la suivette, cette poisse fidèle qui le poursuit partout… pour notre plus grand rire.Un show audacieux, fédérateur et irrésistiblement drôle.

LE REPUBLIQUE 1, Boulevard St Martin 75003 Paris 75