Amir C Tour Beauvais

Amir C Tour Beauvais dimanche 14 décembre 2025.

Amir C Tour

Avenue Paul-Henri Spaak Beauvais Oise

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 18:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Après son retour marquant avec le titre “Sommet”, hymne des Jeux Olympiques Paris 2024, plongez dans l’univers de C Amir , son nouvel album empreint de force et d’émotions. Réservez vite vos places et laissez-vous porter par cette expérience musicale lumineuse ! .

Avenue Paul-Henri Spaak Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 01 01

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Amir C Tour Beauvais a été mis à jour le 2025-07-04 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis