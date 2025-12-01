Amir C Tour Beauvais
Amir C Tour Beauvais dimanche 14 décembre 2025.
Amir C Tour
Avenue Paul-Henri Spaak Beauvais Oise
Début : 2025-12-14 18:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Après son retour marquant avec le titre “Sommet”, hymne des Jeux Olympiques Paris 2024, plongez dans l’univers de C Amir , son nouvel album empreint de force et d’émotions. Réservez vite vos places et laissez-vous porter par cette expérience musicale lumineuse ! .
Avenue Paul-Henri Spaak Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 01 01
