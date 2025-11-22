AMIR – C TOUR – C AMIR TOUR – ZENITH DE CAEN Caen

AMIR – C TOUR – C AMIR TOUR Début : 2025-11-22 à 20:00. Tarif : – euros.

Exclusivité prévente fan : pack concert aftershowInclus dans votre commande : l’accès à un aftershow privilégié avec un mini-concert exclusif en toute intimité avec Amir ! Pour obtenir votre accès aftershow : ajoutez les places à votre panier, vous devrez ensuite ajouter le même nombre de billets aftershow que de places de concert. Exemple : pour 2 places de concert mises en panier, choisir 2 billets aftershow. Les billets sans accès aftershow seront disponibles à l’issue de la prévente fan le 5 septembre. AMIR / C TOUR Après son retour marquant avec le titre “Sommet”, hymne des Jeux Olympiques Paris 2024, plongez dans l’univers de C Amir , son nouvel album empreint de force et d’émotions. Réservez vite vos places et laissez-vous porter par cette expérience musicale lumineuse !Amir en tournée des Zénith dans toute la France, Suisse et Belgique à l’automne 2025 et pour la première fois le 6 décembre 2025 à l’Accor Arena de Paris.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen 14