AMIR – C TOUR – ELISPACE Beauvais

AMIR – C TOUR Début : 2025-12-14 à 18:00. Tarif : – euros.

AMIR / C TOURAprès son retour marquant avec le titre “Sommet”, hymne des Jeux Olympiques Paris 2024, plongez dans l’univers de C Amir , son nouvel album empreint de force et d’émotions. Réservez vite vos places et laissez-vous porter par cette expérience musicale lumineuse !Amir en tournée des Zénith dans toute la France, Suisse et Belgique à l’automne 2025 et pour la première fois le 6 décembre 2025 à l’Accor Arena de Paris.

ELISPACE 3 AVENUE PAUL HENRI SPAAK 60000 Beauvais 60