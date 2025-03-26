AMIR – C TOUR – HALLE TONY GARNIER Lyon

AMIR – C TOUR Début : 2025-12-18 à 20:00. Tarif : – euros.

AMIR / C TOURAprès son retour marquant avec le titre “Sommet”, hymne des Jeux Olympiques Paris 2024, plongez dans l’univers de C Amir , son nouvel album empreint de force et d’émotions. Réservez vite vos places et laissez-vous porter par cette expérience musicale lumineuse !Amir en tournée des Zénith dans toute la France, Suisse et Belgique à l’automne 2025 et pour la première fois le 6 décembre 2025 à l’Accor Arena de Paris.

HALLE TONY GARNIER 20 PLACE DOCTEURS MERIEUX 69007 Lyon 69