AMIR – C TOUR – LE COLISEE Chartres

AMIR – C TOUR – LE COLISEE Chartres samedi 8 novembre 2025.

AMIR – C TOUR Début : 2025-11-08 à 20:30. Tarif : – euros.

SPL C’CHARTRES SPECTACLES PRÉSENTE : AMIR – C TOURAprès son retour marquant avec le titre Sommet, hymne des Jeux Olympiques Paris 2024, plongez dans l’univers de C Amir, son nouvel album empreint de force et d’émotions.Réservez vite vos places et laissez-vous porter par cette expérience musicale lumineuse !Présenté par C’Chartres Spectacles en accord avec Décibels Productions, Halom et Only One.

LE COLISEE RUE DANIÈLE CASANOVA 28000 Chartres 28