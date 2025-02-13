Amir C Tour Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement

Amir C Tour

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône

Tarif : 38 – 38 – 63 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-18 20:00:00

Date(s) :

2025-12-18

Après son retour marquant avec le titre Sommet , hymne des Jeux Olympiques Paris 2024, plongez dans l’univers de C amir , son nouvel album empreint de force et d’émotions.

.

English :

After his landmark comeback with the track Sommet , anthem of the Paris 2024 Olympic Games, dive into the world of C amir , his new album full of strength and emotion.

German :

Nach seinem markanten Comeback mit dem Titel Sommet , der Hymne der Olympischen Spiele Paris 2024, tauchen Sie ein in die Welt von C amir , seinem neuen Album, das von Kraft und Emotionen geprägt ist.

Italiano :

Dopo il suo straordinario ritorno con la canzone Sommet , inno dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, si tuffa nel mondo di C amir , il suo nuovo album pieno di forza ed emozione.

Espanol :

Tras su sensacional regreso con la canción Sommet , himno de los Juegos Olímpicos de París 2024, sumérgete en el mundo de C amir , su nuevo álbum lleno de fuerza y emoción.

L’événement Amir C Tour Lyon 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-07 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme