AMIR C TOUR

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault

Tarif : 38 – 38 – 63 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Ne manquez pas le concert d’Amir au Zénith sud !

Ne manquez pas le concert d’Amir au Zénith sud !

Après son retour marquant avec le titre “Sommet”, hymne des Jeux Olympiques Paris 2024, plongez dans l’univers de C amir , son nouvel album empreint de force et d’émotions. Réservez vite vos places et laissez-vous porter par cette expérience musicale lumineuse !

Amir en tournée des Zénith dans toute la France, Suisse et Belgique à l’automne 2025 et pour la première fois le 6 décembre 2025 à l’Accor Arena de Paris.

Sur réservation .

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Don’t miss Amir’s concert at Zénith Sud!

German :

Verpassen Sie nicht das Konzert von Amir im Zénith Sud!

Italiano :

Non perdetevi il concerto di Amir allo Zénith sud!

Espanol :

¡No te pierdas el concierto de Amir en Zénith sud!

L’événement AMIR C TOUR Montpellier a été mis à jour le 2025-11-04 par 34 OT MONTPELLIER