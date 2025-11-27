AMIR C TOUR Montpellier
Ne manquez pas le concert d’Amir au Zénith sud !
Après son retour marquant avec le titre “Sommet”, hymne des Jeux Olympiques Paris 2024, plongez dans l’univers de C amir , son nouvel album empreint de force et d’émotions. Réservez vite vos places et laissez-vous porter par cette expérience musicale lumineuse !
Amir en tournée des Zénith dans toute la France, Suisse et Belgique à l’automne 2025 et pour la première fois le 6 décembre 2025 à l’Accor Arena de Paris.
Sur réservation .
2733 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
Don’t miss Amir’s concert at Zénith Sud!
German :
Verpassen Sie nicht das Konzert von Amir im Zénith Sud!
Italiano :
Non perdetevi il concerto di Amir allo Zénith sud!
Espanol :
¡No te pierdas el concierto de Amir en Zénith sud!
