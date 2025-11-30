Amir C Tour Palais Nikaïa Nice

Amir C Tour Palais Nikaïa Nice dimanche 30 novembre 2025.

Alpes-Maritimes

Amir C Tour Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice Alpes-Maritimes

Tarif : 38 – 38 – 63 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30 18:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

AMIR est de retour sur scène !

.

Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour

Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 0492293129 info@nikaia.fr

English : Amir C Tour

AMIR is back on stage!

German : Amir C Tour

AMIR ist wieder auf der Bühne!

Italiano : Amir C Tour

AMIR torna sul palco!

Espanol : Amir C Tour

¡AMIR vuelve a los escenarios!

L’événement Amir C Tour Nice a été mis à jour le 2024-09-09 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur