Amir C Tour Palais Nikaïa Nice
Amir C Tour Palais Nikaïa Nice dimanche 30 novembre 2025.
Alpes-Maritimes
Amir C Tour Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice Alpes-Maritimes
Tarif : 38 – 38 – 63 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-30 18:00:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
AMIR est de retour sur scène !
Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour
Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 0492293129 info@nikaia.fr
English : Amir C Tour
AMIR is back on stage!
German : Amir C Tour
AMIR ist wieder auf der Bühne!
Italiano : Amir C Tour
AMIR torna sul palco!
Espanol : Amir C Tour
¡AMIR vuelve a los escenarios!
L’événement Amir C Tour Nice a été mis à jour le 2024-09-09 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur