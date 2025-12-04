Amir – C Tour Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Amir – C Tour Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain jeudi 4 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-04 20:00 –

Gratuit : non 38 €à 63 € 38 €à 63 € Réservation : zenith-nantesmetropole.com, ospectacles.fr Tout public

Après son retour marquant avec le titre “Sommet”, hymne des Jeux Olympiques Paris 2024, plongez dans l’univers de « C amir », son nouvel album empreint de force et d’émotions. Réservez vite vos places et laissez-vous porter par cette expérience musicale lumineuse !

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com https://www.ospectacles.fr