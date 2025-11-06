Amir Concert Brest Arena Brest

Amir Concert

Brest Arena
140 Boulevard de Plymouth
Brest
Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-11-06 20:00:00

fin : 2025-11-06

Après son retour marquant avec le titre “Sommet”, hymne des Jeux Olympiques Paris 2024, plongez dans l’univers de “C amir”, son nouvel album empreint de force et d’émotions. Réservez vite vos places et laissez-vous porter par cette expérience musicale lumineuse !

Informations pratiques

Pour ce concert, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 18h30 (Entrée côté Tram).

Le début du spectacle est prévu à 20h.

Plus d’informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du spectacle.

Réservation obligatoire. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

