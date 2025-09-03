AMIR – ESPACE FOIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE Chalons En Champagne

FOIRE EN SCENE, véritable spectacle à ciel ouvert, est LE rendez-vous musical populaire de fin d’été qui rassemble un public chaleureux autour d’artistes divers, qui en font un succès. AMIR / C TOURAprès son retour marquant avec le titre “Sommet”, hymne des Jeux Olympiques Paris 2024, plongez dans l’univers de C amir , son nouvel album empreint de force et d’émotions. Réservez vite vos places et laissez-vous porter par cette expérience musicale lumineuse !Amir en tournée des Zénith dans toute la France, Suisse et Belgique à l’automne 2025 et pour la première fois le 6 décembre 2025 à l’Accor Arena de Paris

ESPACE FOIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE PARC DES EXPOSITIONS 51000 Chalons En Champagne 51