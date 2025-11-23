Amir Tour Antarès Le Mans

Amir Tour

Amir de retour à Antarès Le Mans !

Après son retour marquant avec le titre “Sommet”, hymne des Jeux Olympiques Paris 2024, plongez dans l’univers de “C Amir”, son nouvel album empreint de force et d’émotions. Réservez vite vos places et laissez-vous porter par cette expérience musicale lumineuse !

Amir en tournée des Zénith dans toute la France, Suisse et Belgique à l’automne 2025 et pour la première fois le 6 décembre 2025 à l’Accor Arena de Paris.

RDV le dimanche 23 novembre, à 18h à Antarès. .

