AMIS SÉNIORS, DÈS 60 ANS… ENVIE D’UNE AVENTURE ARTISTIQUE ET HUMAINE ? Sauvian

Réunion autour du projet Nos Jardins à Sauvian ateliers créatifs gratuits pour les 60 ans et plus, avec la Cie IETO. Cirque, art, lien social. Gratuit.

La Ville de Sauvian, en partenariat avec la compagnie IETO, propose une réunion d’information autour du projet Nos Jardins , un parcours d’ateliers artistiques et intergénérationnels à destination des séniors, dès 60 ans.

Cette première rencontre permettra de découvrir les objectifs du projet, les types d’ateliers proposés et de rencontrer les intervenants artistiques.

Un moment convivial et participatif pour initier une aventure collective mêlant expression, création et lien social.

En partenariat avec la Scène de Bayssan et le Pôle social du CCAS de Sauvian, avec le soutien de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie de l’Hérault.

Gratuit. .

17 Avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 50 27

English :

Meeting to discuss the Nos Jardins project in Sauvian: free creative workshops for people aged 60 and over, with Cie IETO. Circus, art, social bonding. Free admission.

German :

Treffen zum Projekt Nos Jardins in Sauvian: Kostenlose kreative Workshops für Menschen ab 60 Jahren mit der Cie IETO. Zirkus, Kunst, soziale Bindung. Kostenlos.

Italiano :

Incontro per discutere del progetto Nos Jardins a Sauvian: laboratori creativi gratuiti per persone dai 60 anni in su, con la Cie IETO. Circo, arte e interazione sociale. Ingresso libero.

Espanol :

Reunión para hablar del proyecto Nos Jardins en Sauvian: talleres creativos gratuitos para personas mayores de 60 años, con la Cie IETO. Circo, arte e interacción social. Entrada gratuita.

