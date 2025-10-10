Amit Weisberger présente son roman Grandeur d’âme Cerzat
Amit Weisberger présente son roman Grandeur d’âme Cerzat vendredi 10 octobre 2025.
Amit Weisberger présente son roman Grandeur d’âme
Cerzat Haute-Loire
Début : 2025-10-10 20:00:00
fin : 2025-10-10
2025-10-10
Grandeur d’Âne décrit un homme en crise mais aussi en quête de résolution. Venez rencontrer son auteur, et découvrir son univers.
Cerzat 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com
English :
Grandeur d’Âne describes a man in crisis, but also in search of resolution. Come and meet the author, and discover his world.
German :
Grandeur d’Esel beschreibt einen Mann in einer Krise, aber auch auf der Suche nach einer Lösung. Treffen Sie den Autor und lernen Sie seine Welt kennen.
Italiano :
Grandeur d’Âne descrive un uomo in crisi ma anche in cerca di una soluzione. Venite a conoscere l’autore e a scoprire il suo mondo.
Espanol :
Grandeur d’Âne describe a un hombre en crisis pero también en busca de resolución. Ven a conocer al autor y descubre su mundo.
