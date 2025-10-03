Amitiés littéraires : florilège de la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet Centre Culturel Irlandais Paris

Amitiés littéraires : florilège de la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet Vendredi 3 octobre, 14h00 Centre Culturel Irlandais Paris

Accès libre et gratuit

Le Centre Culturel Irlandais a l’honneur de présenter au sein de sa Bibliothèque patrimoniale une exposition rare, fruit d’une collaboration inédite avec la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet (BLJD).

Cette exposition réunit des éditions originales, lettres et portraits autour de quatre figures irlandaises majeures, ayant marqué la vie artistique et intellectuelle parisienne : James Joyce, Samuel Beckett, Francis Bacon et Oscar Wilde. Les pièces exposées, issues des collections de la BLJD, offrent un regard intime sur ces artistes. On y découvre notamment un exemplaire d’Ulysse dédicacé par Joyce à Adrienne Monnier, des lettres échangées avec André Gide, des photographies, ainsi que des envois de Beckett à Emil Cioran ou encore des correspondances personnelles de Francis Bacon et Oscar Wilde.

Une invitation à explorer les liens entre Paris et l’Irlande, à travers ce patrimoine littéraire, mais également à découvrir la BLJD, à deux pas du CCI, sur la place du Panthéon.

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais, 75005, Paris Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Paris Île-de-France 01 58 52 10 83 Lieu phare de la culture irlandaise en Europe, le Centre Culturel Irlandais (CCI) est installé dans l'ancien bâtiment du Collège des Irlandais, au cœur du 5e arrondissement de Paris.

Cette cité des arts promeut la création contemporaine, soutient les relations franco-irlandaises et anime une résidence vibrante et créative. Tout au long de l’année, le CCI propose une riche programmation. Trois collections complètent cet ensemble :

La bibliothèque du 18e siècle rassemble des ouvrages écrits ou parus entre le XVe et XIXe siècle, dont les principales thématiques sont la théologie, l’histoire, la géographie, la philosophie ainsi que la musique.

Les archives historiques retracent la vie du Collège des Irlandais, du temps du séminaire catholique irlandais.

La Médiathèque, ouverte à tous en accès libre et gratuit, offre une collection bilingue entièrement consacrée à l’Irlande, sa culture, son histoire et sa littérature. RER B: Luxembourg ( sortie Rue Gay-Lussac)

Métro : Ligne 7 Place Monge ou Ligne 40Cardinal Lemoine

Bus : 84, 89, 21, 27

