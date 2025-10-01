AMLILI AMAZIGH FESTIVAL Toulouse

Tarif : 12 – 35 EUR

Début : 2025-10-01

Fin : 2025-10-31

Plongez au cœur de la culture amazighe ! Pendant plusieurs semaines, le festival vous invite à un voyage unique où se rencontrent l’art, l’artisanat, la musique et les traditions.

L’Amlili Amazigh Festival propose une riche programmation mêlant concerts, expositions, projections et ateliers. Côté musique, des artistes comme Syna Awel et Imarhan enflamment la scène du Metronum. Les arts visuels sont à l’honneur avec l’exposition collective La maison amazighe et des vernissages explorant identité et mémoire. Des documentaires tels que Child of Tam ou Ticrad ouvrirent le dialogue sur la transmission culturelle et le rôle des femmes. Le festival invite aussi à expérimenter la création lors d’ateliers (tatouage symbolique, textile, calligraphie) et à découvrir des savoir-faire au marché de créateurs aux Halles de la Cartoucherie. Un rendez-vous immersif où patrimoine et création contemporaine amazighes se rencontrent.

Pour cette nouvelle édition, les festival s’installe dans plusieurs lieux de la ville Metronum, Halles de la cartoucherie, Théâtre des Mazades, Espace Diversité Laïcité, Halles de la Cartoucherie, Abattoirs, Maison Mazigh & Mac Capsule Culturelle.

Retrouvez toute la programmation détaillée sur le site internet du festival.

DIVERS LIEUX Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie contact@amlilifestival.com

English :

Dive into the heart of Amazigh culture! For several weeks, the festival invites you on a unique journey where art, crafts, music and traditions meet.

German :

Tauchen Sie ein in das Herz der Amazigh-Kultur! Das Festival lädt Sie mehrere Wochen lang zu einer einzigartigen Reise ein, auf der Kunst, Kunsthandwerk, Musik und Traditionen aufeinandertreffen.

Italiano :

Tuffatevi nel cuore della cultura amazigh! Per diverse settimane, il festival vi invita a un viaggio unico dove si incontrano arte, artigianato, musica e tradizioni.

Espanol :

¡Sumérjase en el corazón de la cultura amazigh! Durante varias semanas, el festival le invita a un viaje único en el que se dan cita el arte, la artesanía, la música y las tradiciones.

