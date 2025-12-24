Ammar 808 I Youthstar et Rumble (Chinese Man Records), Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement

Ammar 808 I Youthstar et Rumble (Chinese Man Records)

Samedi 25 avril 2026 de 19h à 23h. Théâtre de l'Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement

Le Théâtre de l’Œuvre ouvre ses portes et sa rue pour fêter la rentrée ! Dès 15h, venez découvrir nos ateliers et rencontrer l’équipe. Puis dès 18h, les platines s’installent en plein air pour une soirée vibrante, sous le signe de la basse mondiale, des racines sonores et du partage. Au programme deux lives DJ sets explosifs pour faire chavirer le bitume et mettre le cœur de Belsunce en mouvement.



Youthstar & Rumble (Chinese Man Records). Hip-hop mutant · Bass music explosive · Flow sans frontières. Un trio scénique de haut vol (SLY de Chinese Man, LeYan & Skoob Le Roi), accompagné du MC incandescent Youthstar, signature vocale du label Chinese Man. Ensemble, ils mélangent old school et trap futuriste, dancehall vrillé et boom bap cosmique. Du son plein les veines, des beats taillés pour les corps — et une énergie à retourner un quartier.



Ammar 808, figure phare des musiques électroniques du monde arabe, vous fera voyager depuis les faubourgs de Tunis jusqu’aux clubs futuristes. Avec son projet Club Tounsi, il réinvente le Mezoued musique populaire tunisienne longtemps marginalisée en fusionnant percussions traditionnelles, synthés envoûtants, rythmiques TR-808 et basses puissantes. Un hommage aux musiques populaires de Tunisie, et une déclaration d’amour au dancefloor. Darbouka augmentée, bagpipes boostés, synthés hallucinés préparez-vous à entrer dans la transe.



Venez vibrer, danser et rêver ensemble — un dancefloor à ciel ouvert, entre mémoire et transe.



VIREVOLTE Les quatre lieux de La Responsabilité des Rêves Makeda, Mesòn, Théâtre de l’Œuvre et Espace Julien rouvrent leurs portes en chœur pour 4 jours d’hybridations musicales et de fête collective, histoire de profiter pleinement de l’été indien. Au programme une transhumance joyeuse où les frontières sonores s’effacent, mais où la danse, elle, reste non négociable. Un EJ c’est le S avant l’heure, de l’afro-électro foudroyant, du jazz-rock oriental, une block party entre traditions et machines, du clubbing festif — et tout ce qu’on n’arrive pas à étiqueter mais qui fait vibrer. Et pour vous donner envie c’est gratuit ou à 13 €. Marseille BB style. .

