Amnesty Film Festival Luminor Hôtel de Ville Paris

Ici, les images mettent en lumière ; elles sensibilisent, contestent, dénoncent, résistent , elles donnent à voir ce que certain.es préfèrent cacher.​

Pendant trois jours, pour la seizième année consécutive, du 30 Janvier au 01 Février 2026, L’Amnesty Film Festival (AFF) propose 7 longs métrages engagés. Ces œuvres, souvent primées dans les grands festivals de cinéma, offrent un regard particulier sur la situation des droits humains dans le monde. L’AFF contribue ainsi à donner de l’écho à des paroles fortes, des parti-pris esthétiques, un travail de mémoire, une volonté de faire connaitre. Nous exposons des réalités, souvent dures, que d’autres préfèrent ignorer. Nous portons des voix qui doivent être entendues.​​

Chaque film est un acte de résistance.​

Chaque image, une prise de position.​

Chaque échange, un pas de plus vers l’action.​ ​

Parce qu’Amnesty International croit en un monde où la justice et la liberté ne se négocient pas, où les droits humains ne se discutent pas, où le silence n’est jamais une option.

​

Pour sa 16ᵉ édition

qui se tiendra du 30 janvier au 1er février 2026 au cinéma Luminor

Hôtel de Ville (Paris), l’Amnesty

Film Festival aura pour invité d’honneur Elias Sanbar, historien, poète,

essayiste et ambassadeur de la Palestine auprès de l’UNESCO.

À

cette occasion, l’Amnesty Film Festival consacre à Gaza, une journée

spéciale. La programmation

proposera trois films marquants, qui se sont distingués cette

année, pour dénoncer les atrocités commises et donner à voir la réalité

des Gazaoui⸱es. Dans Put

your soul on your hand and walk, Sepideh

Farsi échange sur le quotidien avec la photojournaliste Fatma Hassona

(assassinée par un bombardement ciblé israélien), La Voix de Hind Rajab,

réalisé par Kaouther Ben Hania et nommé hier au Golden Globe du

meilleur film international, fait résonner l’appel au secours et les

derniers mots de Hind, âgée d’à peine six ans. Enraciné à Gaza, From Ground Zero rassemble

vingt-deux réalisateur⸱rices palestinien⸱nes autour du projet commun de

créer pour se sentir vivant et témoigner, malgré tout.

L’Amnesty Film

Festival contribue à ce que ces

images et ces voix défient l’anéantissement des récits.

Comme ces trois œuvres, cette journée vise à sensibiliser, témoigner,

alerter, dénoncer et favoriser la prise de conscience et l’engagement.

Durant cette journée du samedi 31

janvier consacrée au génocide palestinien, l’Amnesty Film Festival

organise une table ronde ouverture au public, intitulée “Que peut le

cinéma pour Gaza ?”. La rencontre se fera en

présence d’Elias Sanbar, invité d’honneur de cette 16ème édition, ainsi

que de cinéastes des œuvres programmées durant cette journée spéciale,

mais aussi de la SRF (Société des Réalisatrices et Réalisateurs de

Films) et de Pierre Barbancey, Grand Reporter à L’Humanité et lauréat

du Prix Bayeux des correspondants de guerre.

Pour sa 16ᵉ édition qui se tiendra du 30 janvier au 1er février 2026 au cinéma Luminor Hôtel de Ville (Paris), l’Amnesty Film Festival aura pour invité d’honneur Elias Sanbar, historien, poète, essayiste et ambassadeur de la Palestine auprès de l’UNESCO.

Du vendredi 30 janvier 2026 au dimanche 01 février 2026 :

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-30T01:00:00+01:00

fin : 2026-02-02T00:59:59+01:00

Date(s) :

Luminor Hôtel de Ville 20 rue du Temple 75004 Paris



Afficher la carte du lieu Luminor Hôtel de Ville et trouvez le meilleur itinéraire

