Amnesty international 40ème anniversaire du groupe Loches-Descartes Descartes

Amnesty international 40ème anniversaire du groupe Loches-Descartes

Quai Pierre Couratin Descartes Indre-et-Loire

A partir de 10h salle ouverte pour une exposition.

A partir de 14h divers témoignages avec surtout celui d’une ancienne prisonnière d’opinion libanaise, Antoinette Chahine, libérée grâce à Amnesty et à l’ACAT.

A partir de 15h concert de chorales sous la direction de Florence Grimal. Concert de musiques des années 70-80 sous la direction de Patrice Arnould. .

Quai Pierre Couratin Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 75 33 63 69

English :

10 a.m.: open room for an exhibition.

2pm: various testimonies, including that of a former Lebanese prisoner of conscience, Antoinette Chahine, freed thanks to Amnesty and ACAT.

3pm: choir concert followed by a concert of music from the 70s and 80s.

German :

10 Uhr: Offener Raum für eine Ausstellung.

14 Uhr: Verschiedene Zeugenaussagen, vor allem die einer ehemaligen libanesischen Gewissensgefangenen, Antoinette Chahine, die dank Amnesty und ACAT freigelassen wurde.

15 Uhr: Chorkonzert, gefolgt von einem Konzert mit Musik aus den 70er- und 80er-Jahren

Italiano :

ore 10: apertura della sala per una mostra.

ore 14.00: varie testimonianze, in particolare quella di un’ex prigioniera di coscienza libanese, Antoinette Chahine, liberata grazie ad Amnesty e ACAT.

ore 15: concerto del coro seguito da un concerto di musica degli anni ’70 e ’80.

Espanol :

10h: sala abierta para una exposición.

14.00 h: testimonios diversos, en particular el de una antigua presa de conciencia libanesa, Antoinette Chahine, liberada gracias a Amnistía y ACAT.

15.00 h: concierto coral seguido de un concierto de música de los años 70 y 80.

