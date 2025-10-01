Amnesty International : Projection du film Goliath et débat sur les pesticides Espace Jemmapes Paris

Amnesty International : Projection du film Goliath et débat sur les pesticides Espace Jemmapes Paris mercredi 1 octobre 2025.

Amnesty International vous propose une projection-débat du film Goliath, avec Pierre Niney, Gilles Lellouche et Emmanuelle Bercot, qui aborde la question des perturbations engendrées par les pesticides et de la responsabilité des entreprises de l’agrochimie. Lors de la sortie du film en 2022, Pierre Niney déclarait « J’espère que Goliath mettra les politiques en face de leurs mensonges ». Un thème qui reste d’actualité.

Dans le cadre de la 30e saison des rencontres interculturelles du 10e, dont le thème est « Avis de Tempête », Amnesty International groupe Paris-Lafayettte et le collectif d’associations Ensemble, nous sommes le 10e vous invite cette projection/débat.

Le mercredi 01 octobre 2025

de 18h30 à 21h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-01T21:30:00+02:00

fin : 2025-10-02T00:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-01T18:30:00+02:00_2025-10-01T21:30:00+02:00

Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes 75010 L’espace Jemmapes est l’un des quatre centres Paris Anim’ du 10e arrondissement. Situé sur les berges du Canal Saint-Martin, l’espace Jemmapes regorge d’activités et de propositions culturelles et artistiques pour tous les âges, toutes les envies, tous les projets.Paris

https://ensemble10.fr/2025/07/28/30e-saison-avis-de-tempete-2025/ https://www.facebook.com/ensemble.noussommesledixieme https://www.facebook.com/ensemble.noussommesledixieme https://twitter.com/Ensemble10Paris