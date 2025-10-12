Amor à mort Saint-Amand-Montrond

Amor à mort

145 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Cette comédie présente une série de tableaux humoristiques, féroces, drôles et résolument transgressifs sur des histoires d’amour intenses qui se terminent de façon inattendue et mettent en lumière le lien entre l’amour et la mort. À partir de 12 ans, durée 1h30

Eros et Thanatos, deux pulsions indissociables chères à Freud. La vie n’a d’importance que parce que la mort existe et que la grande aventure de la vie, c’est de trouver l’amour.

Rythmée par un univers musical original, cette pièce d’humour noir nous plonge dans la folie de la nature humaine quand la blessure amoureuse court-circuite la raison et pousse à agir de manière impulsive et parfois cruelle. Qu’ils soient touchants, effrayants, pathétiques ou surprenants, tous les personnages incarnent les avatars diaboliques de nos propres personnalités avec beaucoup d’humour.

Un spectacle audacieux, cathartique et surtout très drôle !

Auteurs Nelly Bêchétoille, Didier Landucci, Jean-Marc Michelangeli Mise en scène Elric Thomas Jean-Marc Michelangeli 20 .

145 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 82 11 33

English :

This comedy presents a series of humorous, ferocious, funny and resolutely transgressive tableaux about intense love stories with unexpected endings, highlighting the link between love and death. From age 12, duration 1h30

