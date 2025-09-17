Amor à mort Cinéma Le Carnot Ussel
Amor à mort Cinéma Le Carnot Ussel jeudi 22 janvier 2026.
Amor à mort
Cinéma Le Carnot 66 Avenue Carnot Ussel Corrèze
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
Un spectacle inventif, hilarant, audacieux porté par quatre comédiens hors pair !
Si vous avez déjà pensé à éliminer, empoisonner, défenestrer, étrangler, poignarder ou trucider votre moitié, venez ce spectacle est fait pour vous !
Si vous n’avez jamais ressenti au fond de vous ce besoin irrépressible de passer à l’acte, venez quand même, ça pourrait vous donner des idées !
Rythmée par un univers musical original, cette comédie nous plonge dans la folie de la nature humaine quand la blessure amoureuse court-circuite la raison et pousse à agir de manière impulsive et parfois cruelle.
Réservation à partir du lundi 15 décembre 2025
Billetterie mardi 13 & jeudi 15 janvier 2026 .
Cinéma Le Carnot 66 Avenue Carnot Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 28 78 serviceculturel19@ussel19.fr
English : Amor à mort
German : Amor à mort
Italiano :
Espanol : Amor à mort
L’événement Amor à mort Ussel a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de Haute Corrèze