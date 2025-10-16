Amore Siciliano concert Rouen

Amore Siciliano concert Rouen jeudi 16 octobre 2025.

Amore Siciliano concert

93 Rue du Général Leclerc Rouen Seine-Maritime

Début : 2025-10-16 20:00:00

fin : 2025-10-16 21:30:00

2025-10-16

Une fresque musicale qui explore près d’un siècle de création où l’amour et la trahison s’entrelacent avec passion dans un tourbillon de sonorités. L’art du pastiche à l’italienne renaît ici, dans un drame brûlant.

L’histoire d’Amore Siciliano est aussi ardente que le soleil de Sicile. Elle se déploie dans le creux des voix, soutenue par les musiciens qui les accompagnent. Ensemble, ils évoquent un amour brûlant, capable de guérir les blessures laissées par la trahison. Pour recréer l’histoire d’amour contrariée de Cecilia et Giuseppe, Leonardo García Alarcón fait appel au pastiche, forme très en vogue au XVIIe siècle qui consistait, dans un patchwork habile, à reconstituer une histoire à partir de fragments préexistants, d’auteurs divers.

Cappella Mediterranea

93 Rue du Général Leclerc Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

