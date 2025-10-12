HOURVARI – SOUS CHAPITEAU GRAND PRE St Vallier De Thiey

HOURVARI – SOUS CHAPITEAU GRAND PRE St Vallier De Thiey dimanche 12 octobre 2025.

HOURVARI Début : 2026-06-07 à 19:00. Tarif : – euros.

THEATRE DE GRASSE PRÉSENTE : HOURVARI Marie Molliens – Cie RasposoSous le chapiteau de Rasposo, des tableaux de toute beauté s’enchaînent ; aux portés acrobatiques succèdent des figures aériennes aux sangles, une danse sur fil de fer, un zeste de hula hoop ou un numéro de bascule. Magnifiquement porté par 12 équilibristes et voltigeuses, acrobates et musiciens, Hourvari nous plonge dans la vie, son ivresse et… sa vanité.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SOUS CHAPITEAU GRAND PRE ALLÉE CHARLES BONOME 06460 St Vallier De Thiey 06