Amoukanama et Vïa Dôme Abbeville plage Abbeville

8 allée du 8 mai 1945 Abbeville Somme

Début : 2025-08-02 20:00:00

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Avec Amoukanama, Nathalie et Alseny nous entraînent dans une histoire à la fois personnelle et universelle. Sur des rythmes d’Afrique de l’Ouest, entre danses et acrobaties originales, elles racontent un récit d’amour, de peur, de rejet… mais surtout de rencontre et d’ouverture. À travers leurs différences, elles explorent la curiosité, la coopération et toute la palette d’émotions humaines. L’acrobatie devient alors langage tantôt vertigineuse et rapide, tantôt douce et posée. Et au coeur de tout cela, c’est l’amour qui triomphe. 0 .

8 allée du 8 mai 1945 Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 75 62 00 58

