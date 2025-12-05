AMOUR ACTION OU VERITE – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne

AMOUR ACTION OU VERITE – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne vendredi 5 décembre 2025.

AMOUR ACTION OU VERITE Début : 2025-12-05 à 21:00. Tarif : – euros.

Seriez-vous toujours en couple si vous étiez obligés de dire tout le temps la vérité ? Toute la vérité, rien que la vérité, dites je le jure ! Venez le découvrir à vos risques et périls.Une comédie palpitante pour ne jamais oublier que l’amour est un jeu dangereux !Venez rire des pièges du quotidien et de vos petits mensonges. Alors : Action ou Vérité ?

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77