Amour Apocalypse (ciné-club) Place Saint-Jacques Metz

Amour Apocalypse (ciné-club)

Place Saint-Jacques Le Klub Metz Moselle

Début : Mardi Mardi 2026-01-20 20:00:00

fin : 2026-01-20

2026-01-20

Projection du ciné-club Québec en Vues !

Amour Apocalypse (2025)

Un film de Anne Émond.

Adam est un propriétaire d’un chenil souffrant de dépression et d’éco-anxiété. Après avoir acheté un appareil de luminothérapie pour contrer ses symptômes, il tombe amoureux de Tina, la représentante du service à la clientèle qui l’aide à installer l’appareil par téléphone, et entreprend un voyage pour la retrouver.Tout public

Place Saint-Jacques Le Klub Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Ciné-club screening: Québec en Vues!

Amour Apocalypse (2025)

A film by Anne Émond.

Adam is a kennel owner suffering from depression and eco-anxiety. After buying a light therapy device to counter his symptoms, he falls in love with Tina, the customer service representative who helps him install the device over the phone, and embarks on a journey to find her.

