Amour Apocalypse (ciné-club) Place Saint-Jacques Metz
Amour Apocalypse (ciné-club) Place Saint-Jacques Metz mardi 20 janvier 2026.
Amour Apocalypse (ciné-club)
Place Saint-Jacques Le Klub Metz Moselle
Début : Mardi Mardi 2026-01-20 20:00:00
fin : 2026-01-20
Date(s) :
2026-01-20
Projection du ciné-club Québec en Vues !
Amour Apocalypse (2025)
Un film de Anne Émond.
Adam est un propriétaire d’un chenil souffrant de dépression et d’éco-anxiété. Après avoir acheté un appareil de luminothérapie pour contrer ses symptômes, il tombe amoureux de Tina, la représentante du service à la clientèle qui l’aide à installer l’appareil par téléphone, et entreprend un voyage pour la retrouver.Tout public
.
Place Saint-Jacques Le Klub Metz 57000 Moselle Grand Est
English :
Ciné-club screening: Québec en Vues!
Amour Apocalypse (2025)
A film by Anne Émond.
Adam is a kennel owner suffering from depression and eco-anxiety. After buying a light therapy device to counter his symptoms, he falls in love with Tina, the customer service representative who helps him install the device over the phone, and embarks on a journey to find her.
