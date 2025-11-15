Amour & Chevrotines

Salle Ostarderia Terval Vendée

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16 2025-11-22 2025-11-23 2025-11-28 2025-11-29

Pièce de Christian Rossignol

Réservations au 02 51 52 60 41 de 19h00 à 20h00 ou par mail: foutarde15@gmail.com

Tarifs:

8€ pour les adultes

4€ pour les enfants de 11 à 14 ans

Gratuit pour les moins de 11 ans .

Salle Ostarderia Terval 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 60 41 foutarde15@gmail.com

English :

Play by Christian Rossignol

German :

Stück von Christian Rossignol

Italiano :

Opera di Christian Rossignol

Espanol :

Obra de Christian Rossignol

L’événement Amour & Chevrotines Terval a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin