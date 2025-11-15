Amour & Chevrotines Terval
Amour & Chevrotines Terval samedi 15 novembre 2025.
Amour & Chevrotines
Salle Ostarderia Terval Vendée
Tarif : – – 8 EUR
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-15 2025-11-16 2025-11-22 2025-11-23 2025-11-28 2025-11-29
Pièce de Christian Rossignol
Réservations au 02 51 52 60 41 de 19h00 à 20h00 ou par mail: foutarde15@gmail.com
Tarifs:
8€ pour les adultes
4€ pour les enfants de 11 à 14 ans
Gratuit pour les moins de 11 ans .
Salle Ostarderia Terval 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 60 41 foutarde15@gmail.com
English :
Play by Christian Rossignol
German :
Stück von Christian Rossignol
Italiano :
Opera di Christian Rossignol
Espanol :
Obra de Christian Rossignol
L’événement Amour & Chevrotines Terval a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin