Amour, chips et dignité 13005 MARSEILLE Marseille 5e Arrondissement

Amour, chips et dignité

Du vendredi 30 janvier au dimanche 1er février 2026 à partir de 20h30. 13005 MARSEILLE 111 rue de l’Olivier Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date :

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-30

Le Théâtre du Strapontin propose le spectacle Amour, Chips et Dignité par la Compagnie La Grenade

“Bonjour ! Enchantée ! Ravie de vous rencontrer ! Tout le plaisir est pour moi ! Il y a beaucoup de guêpes cette année non ?”



Victoire fourmille de joie à l’idée de partager un pique nique chic et convivial avec vous. Elle a tout fait comme il faut et pourtant, cela va finir par déborder. Alors que la façade se fissure et que les masques sautent, que restera-t-il ? Comme un strip-tease social, la clowne Victoire nous invite à partager tous les fragments d’elle-même et à entrer dans sa solitude.



Dans ce solo explosif et touchant, c’est toute l’ambivalence des codes et des convenances qui est exposée les politesses que l’on se fait, les adages que l’on répète, les petites vérités du quotidien que l’on partage… Pour se lier et appartenir. Une quête désespérée d’amour et de rencontre, offerte avec drôlerie et sensibilité. .

13005 MARSEILLE 111 rue de l’Olivier Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 97 85 08 theatrestrapontin@gmail.com

English :

Théâtre du Strapontin presents Amour, Chips et Dignité by Compagnie La Grenade

German :

Das Théâtre du Strapontin bietet das Stück Amour, Chips et Dignité von der Compagnie La Grenade an

Italiano :

Il Théâtre du Strapontin presenta Amour, Chips et Dignité della Compagnie La Grenade

Espanol :

Théâtre du Strapontin presenta Amour, Chips et Dignité de la Compagnie La Grenade

