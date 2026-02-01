¡Amour Cosmique : Nuit de Soi? Cabaret sauvage Paris

Fête de l’Amour travestie en Nuit de Soi.

Une soirée pour l’amour que l’on se donne, celui qui ne demande rien.

Comme celui qui est éternel : l’Amour fraternel.

Celui qui est inconditionnel : l’Amour parental.

Celui qui demeure stable : l’Amour platonique.

Le 14 février, que célèbre-t-on vraiment ?

L’utopie d’une union longtemps espérée ?

Ou bien ce miroir intime où l’on se retrouve enfin ?

Que signifie cet Amour Cosmique, sinon une éclosion personnelle,

une communauté intérieure qui, avec le temps, a fleuri ?

Venus Club, L’Esprit Léger, Quartier Libre & ¡Sauvage!

https://www.instagram.com/amourcosmique.spacecrew/

https://www.instagram.com/lespritleger/

https://www.instagram.com/quartierlibree/

https://www.instagram.com/venusclubofficiel/

‍SAFER SPACE :

¡Amour Cosmique?, entend offrir à son public une Safer Zone dans laquelle il peut s’exprimer comme il le souhaite, à travers sa danse, son style, son univers. C’est la raison pour laquelle on vous invite à venir comme vous le souhaitez, ainsi qu’à respecter celles et ceux qui font de même. Nous appliquons une tolérance zéro quant aux violences discriminatoires, que celles-ci soient sexuelles, racistes, LGBTQIAphobes, grossophobes ou validistes. Sans oui, c’est non, il faut demander le consentement. Durant nos événements, si vous êtes témoin ou victime d’une quelconque agression, vous pourrez retrouver des anges gardiens, identifiables grâce à une veste Venus Safer et des guirlandes, qui seront là pour vous aidez. Pour une fête libre, inclusive et plus safe.

Avec ¡Amour Cosmique?, la Fête de l’Amour se travestit en Nuit de Soi, le 14 février 2026 au Cabaret Sauvage !

Le samedi 14 février 2026

de 22h00 à 06h00

payant

De 8,50 à 20 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Cabaret sauvage 59 Boulevard Macdonald 75019 Paris

Métro -> 7 : Porte de la Villette (Paris) (212m)

Bus -> 71139150152 : Porte de la Villette (Paris) (212m)

Vélib -> Porte de la Villette (238.99m)

