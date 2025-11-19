Amour de soi : Nikesco rencontre la Caverne des BD Bibliothèque Saint-Eloi Paris

Dans le cadre de la carte blanche Le super pouvoir des Sourds, Izzy, Super-libraire de la Caverne des BD, et Nikesco, Super-artiste, vous invitent à leur tête-à-tête littéraire.

Pour une Saint-Valentin originale, nos deux invités présenteront leurs coups de coeur respectifs en bandes dessinées autour du thème de l’amour de soi.

samedi 14 février, 16h

tout public à partir de 15 ans

sur inscription à partir du 14 janvier

En présence d’interprètes LSF/FR

Partenaire de quartier (et de coeur) de la bibliothèque Saint-Éloi, la librairie la Caverne des BD entre en scène et se joint à Nikesco pour une rencontre sous le signe du coeur !

Le samedi 14 février 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/