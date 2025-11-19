Amour de soi : Nikesco rencontre la Caverne des BD Bibliothèque Saint-Eloi Paris
Amour de soi : Nikesco rencontre la Caverne des BD Bibliothèque Saint-Eloi Paris samedi 14 février 2026.
Dans le cadre de la carte blanche Le super pouvoir des Sourds, Izzy, Super-libraire de la Caverne des BD, et Nikesco, Super-artiste, vous invitent à leur tête-à-tête littéraire.
Pour une Saint-Valentin originale, nos deux invités présenteront leurs coups de coeur respectifs en bandes dessinées autour du thème de l’amour de soi.
samedi 14 février, 16h
tout public à partir de 15 ans
sur inscription à partir du 14 janvier
En présence d’interprètes LSF/FR
Partenaire de quartier (et de coeur) de la bibliothèque Saint-Éloi, la librairie la Caverne des BD entre en scène et se joint à Nikesco pour une rencontre sous le signe du coeur !
Le samedi 14 février 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-14T17:00:00+01:00
fin : 2026-02-14T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-14T16:00:00+02:00_2026-02-14T17:30:00+02:00
Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris
+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/