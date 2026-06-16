‘Amour, Désillusions et Moi’ Repas et Spectacle – Salle des fêtes Les Voivres vendredi 10 juillet 2026.

Les Voivres

‘Amour, Désillusions et Moi’ Repas et Spectacle –

Salle des fêtes Le Village Les Voivres Vosges

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 22:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Quand les déceptions amoureuses se transforment en comédie musicale.

Amour, désillusions et moi

Un seul en scène musical de et par Marie Henry. Mis en scène par Mael Burnouf.

Formule repas (assiette paysanne) + spectacle

20€

Vendredi 10 Juillet 2026 à la Salle des Fêtes de Les Voivres

Repas à 19h et Spectacle à 21h

Réservations par téléphone ou sur HelloassoTout public

20 .

Salle des fêtes Le Village Les Voivres 88240 Vosges Grand Est +33 6 16 27 39 72

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English :

When romantic disappointments turn into a musical.

Love, Disillusionment, and Me

A one-person musical written and performed by Marie Henry. Directed by Mael Burnouf.

Dinner package (country-style plate) + show

20?

Friday, July 10, 2026, at the Salle des Fêtes in Les Voivres

Dinner at 7:00 p.m. and show at 9:00 p.m.

Reservations by phone or on Helloasso

L’événement ‘Amour, Désillusions et Moi’ Repas et Spectacle – Les Voivres a été mis à jour le 2026-06-16 par OT EPINAL ET SA REGION