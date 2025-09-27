Amour et Chevrotines une comédie de Christian Rossignol Salle la Tourbière Bois-d’Amont

Amour et Chevrotines une comédie de Christian Rossignol Salle la Tourbière Bois-d’Amont samedi 27 septembre 2025.

Salle la Tourbière 165 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-09-27 20:30:00

Les Gens d’En Haut présentent leur nouveau spectacle, Amour et Chevrotines une comédie de Christian Rossignol. .

Salle la Tourbière 165 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 06 23 99

