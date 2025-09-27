Amour et Chevrotines une comédie de Christian Rossignol Salle la Tourbière Bois-d’Amont
Salle la Tourbière 165 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2025-09-27 20:30:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Les Gens d’En Haut présentent leur nouveau spectacle, Amour et Chevrotines une comédie de Christian Rossignol. .
