Amour et partage – Gannat, 15 mai 2025 08:30, Gannat.

Allier

Amour et partage 2 route de charmes Gannat Allier

Début : 2025-05-15 08:30:00

fin : 2025-05-16 17:00:00

2025-05-15

2025-05-16

Vente de meubles, jouets, bijoux, vêtements adultes et enfants, électroménagers, vaisselles, chaussures adultes et enfants , etc….

2 route de charmes

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 84 19 92

English :

Sale of furniture, toys, jewelry, adult and children’s clothing, household appliances, crockery, adult and children’s shoes, etc….

German :

Verkauf von Möbeln, Spielzeug, Schmuck, Erwachsenen- und Kinderkleidung, Haushaltsgeräten, Geschirr, Erwachsenen- und Kinderschuhen , etc….

Italiano :

Vendita di mobili, giocattoli, gioielli, abbigliamento per adulti e bambini, elettrodomestici, stoviglie, scarpe per adulti e bambini, ecc….

Espanol :

Venta de muebles, juguetes, joyas, ropa para adultos y niños, electrodomésticos, vajilla, calzado para adultos y niños, etc. ….

