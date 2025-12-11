Amour etc. Médiathèque La Mosaïque des Mots Iffendic
Amour etc.
Médiathèque La Mosaïque des Mots 1 place des Marronniers Iffendic Ille-et-Vilaine
A l’occasion de la Saint-Valentin, la médiathèque vous invite au cinéma
L’amour, abordé dans sa dimension non seulement romantique mais aussi à travers l’amitié et la fraternité, sera au cœur de cette sélection de courts-métrages d’animation destinés au jeune public.
A partir de 5 ans.
Gratuit. .
