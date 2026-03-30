Amour, gloire et télé!

11 route de Loiseau Fronsac Gironde

Tarif : 23 – 23 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-04-04 2026-05-13 2026-05-22

Emma et Sébastien s’aiment et s’apprêtent à se dire oui. Une opportunité inattendue va bouleverser leur quotidien et les projeter sous les projecteurs. Très vite, leur intimité devient un terrain de jeu où tout peut basculer. Une comédie mordante, rythmée et hilarante, qui démonte avec finesse les rouages de la télé-réalité, notre obsession de l’image et le fantasme du bonheur parfait.

Une comédie de Pauline Joquel et Mathieu Hautot

Mise en scène par Pauline Joquel .

11 route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 74 03 15 lacomediedelibourne@gmail.com

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English : Amour, gloire et télé!

L’événement Amour, gloire et télé! Fronsac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Fronsadais