AMOUR-pièce de théâtre improvisée au Théâtre de l'Encrier, ferme Bourbousson Piégros-la-Clastre 27 juin 2025

Drôme

AMOUR-pièce de théâtre improvisée au Théâtre de l’Encrier, ferme Bourbousson chemin de Juillet Piégros-la-Clastre Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-27

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Amour est un spectacle d’improvisation porté par un couple de comédien.nes qui explorent les multiples facettes d’une relation amoureuse. Drôle, tendre, parfois piquant….

chemin de Juillet

Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesgaminsdpassage@gmail.com

English :

Amour is an improvisational show performed by a pair of actors who explore the many facets of a loving relationship. Funny, tender, sometimes spicy….

German :

Amour ist eine Improvisationsshow, die von einem Schauspielerpaar getragen wird, das die vielen Facetten einer Liebesbeziehung erkundet. Witzig, zärtlich, manchmal pikant….

Italiano :

Amour è uno spettacolo di improvvisazione interpretato da una coppia di attori che esplorano le molte sfaccettature di una relazione d’amore. Divertente, tenero, a volte piccante….

Espanol :

Amour es un espectáculo de improvisación interpretado por una pareja de actores que exploran las múltiples facetas de una relación amorosa. Divertido, tierno, a veces picante….

