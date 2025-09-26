AMOURS AMÈRES MAISON D’ACTEURS Carbonne

AMOURS AMÈRES MAISON D’ACTEURS Carbonne vendredi 26 septembre 2025.

AMOURS AMÈRES

MAISON D’ACTEURS 2231 Avenue du Volvestre Carbonne Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 21:00:00

fin : 2025-09-26 22:15:00

Date(s) :

2025-09-26

Guillaume Giraud à travers une quinzaine de chansons articulées par des envolées instrumentales à la clarinette, au piano et arrangements orchestraux, nous entraîne dans un voyage musical où chaque chanson devient une histoire, chaque mélodie une émotion.

En plein rêve, sur le fil, tel un funambule, entre l’ombre et la lumière… Guillaume saura t-il choisir ? Accompagné de sa conscience, sous le regard de la lune à la rencontre de l’être aimé… N’ayez pas peur ce n’est qu’un rêve … Ainsi passe la vie des hommes, qui se déroule comme un rêve Dans son parcours onirique, Guillaume Giraud se laisse embarquer sur les mers intranquilles des Amours Amères. Dans sa quête de l’être aimé, il rencontrera la lune, la nourrice empoisonneuse de tous les lunatiques. , Mademoiselle Frigide, Qui coincée dans ses principes s’enguenille d’épaisseurs , un homme infâme, empressé à tel point qu’il était redoutable de croiser son chemin , et sans doute, Eloa, quand, Son bras, comme un lis blanc sur le lac suspendu, s’approche sans effroi lentement étendu … Dans son ouvrage Amer Amour , Jean-Richard Freymann nous introduit à une méditation à la fois douce et cruelle sur deux réalités qui figurent parmi les plus ambivalentes de l’expérience humaine l’amour hanté par son double la haine et la mère parasitée par la femme, ou plutôt par le nouveau statut de la femme. Cette ambivalence se lit bien dans les rêveries des fils… (cf. L’ Amer Amour de Jean-Richard Freymann, éditions eres) 15 .

MAISON D’ACTEURS 2231 Avenue du Volvestre Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie compagnielegrandroque@gmail.com

English :

Guillaume Giraud takes us on a musical journey through fifteen songs, articulated by instrumental flights of clarinet, piano and orchestral arrangements, where each song becomes a story, each melody an emotion.

German :

Guillaume Giraud nimmt uns mit auf eine musikalische Reise, bei der jedes Lied zu einer Geschichte und jede Melodie zu einer Emotion wird.

Italiano :

Guillaume Giraud ci accompagna in un viaggio musicale attraverso quindici canzoni, con influssi strumentali di clarinetto, pianoforte e arrangiamenti orchestrali, dove ogni brano diventa una storia, ogni melodia un’emozione.

Espanol :

Guillaume Giraud nos lleva en un viaje musical a través de quince canciones, con florituras instrumentales de clarinete, piano y arreglos orquestales, donde cada canción se convierte en una historia, cada melodía en una emoción.

L’événement AMOURS AMÈRES Carbonne a été mis à jour le 2025-09-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE