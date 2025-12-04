Amours et célibats, amitiés et solitude. Lieux de rencontres et de convivialité à Paris au 20ème siècle et aujourd’hui Orangerie du musée Carnavalet – Histoire de Paris Paris

Cette rencontre invite à explorer les différentes formes de liens interpersonnels, les lieux de rencontres et la convivialité, en croisant les expériences des Parisiennes et Parisiens d’hier et d’aujourd’hui. Il sera question d’explorer les transformations du célibat, des rencontres amoureuses et des réseaux affectifs, ainsi que d’évoquer l’importance des espaces de sociabilité, réels ou virtuels, dans la vie des habitants de la capitale, à travers le temps.

Intervenantes :

Claire-Lise Gaillard , historienne, chargée de recherche à l’Institut national d’études démographiques, spécialiste de l’histoire du célibat, des intimités et de la culture imprimée aux XIXe et XXe siècles.

, historienne, chargée de recherche à l’Institut national d’études démographiques, spécialiste de l’histoire du célibat, des intimités et de la culture imprimée aux XIXe et XXe siècles. Florence Tamagne, historienne, maîtresse de conférences à l’université de Lille 3, spécialiste de l’histoire culturelle du genre, de l’homosexualité et de ses représentations.

historienne, maîtresse de conférences à l’université de Lille 3, spécialiste de l’histoire culturelle du genre, de l’homosexualité et de ses représentations. Pauline Machado, journaliste, autrice de l’ouvrage « Foules sentimentales: Comment la ville impacte l’amour » aux éditions Les Pérégrines, 2024.

Dans le cadre de l’exposition « Les gens de Paris 1926-1936. Dans le miroir des recensements de population », le Musée Carnavalet – Histoire de Paris propose une soirée dédiée au célibat et aux lieux de rencontre à Paris, au début du 20e siècle et aujourd’hui.

Le jeudi 04 décembre 2025

de 19h00 à 20h30

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-04T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-04T21:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-04T19:00:00+02:00_2025-12-04T20:30:00+02:00

Orangerie du musée Carnavalet – Histoire de Paris 14 rue Payenne 75003 Paris

https://www.carnavalet.paris.fr/visiter/offre-culturelle/amours-et-celibats-amities-et-solitude-lieux-de-rencontres-et-de https://www.facebook.com/Carnavalet https://www.facebook.com/Carnavalet