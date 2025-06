Amours, gloires et Loti – Parvis de la Maison Pierre Loti Rochefort 14 juin 2025 18:30

Charente-Maritime

Amours, gloires et Loti Parvis de la Maison Pierre Loti 137 rue Pierre Loti Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-06-14 18:30:00

fin : 2025-06-14 19:30:00

2025-06-14

Des personnalités privilégiées sortent de la Maison de Pierre Loti qu’ils viennent de visiter en avant-première de son inauguration, guidés par Julie Duvai, jeune espoir du cinéma. La visite aurait-elle réveillé l’esprit de son célèbre occupant ?

Parvis de la Maison Pierre Loti 137 rue Pierre Loti

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 24 60 18 ecole.theatre.rochefortocean@gmail.com

English : Loves, glories and Loti

A select group of VIPs emerge from the Maison de Pierre Loti, which they have just visited as a preview of its inauguration, guided by Julie Duvai, a young film hopeful. Has the visit awakened the spirit of its famous occupant?

German : Liebe, Ruhm und Loti

Privilegierte Persönlichkeiten verlassen das Haus von Pierre Loti, das sie gerade als Vorpremiere der Eröffnung besichtigt haben, unter der Führung von Julie Duvai, einer jungen Filmhoffnung. Hat der Besuch den Geist seines berühmten Bewohners geweckt?

Italiano :

Un gruppo selezionato di VIP esce dalla Maison de Pierre Loti, che ha appena visitato in anteprima per la sua inaugurazione, guidato da Julie Duvai, una giovane promessa del cinema. La visita ha risvegliato lo spirito del suo famoso occupante?

Espanol :

Un selecto grupo de personalidades sale de la Maison de Pierre Loti, que acaban de visitar como anticipo de su inauguración, guiados por Julie Duvai, una joven promesa del cine. ¿Ha despertado la visita el espíritu de su célebre ocupante?

