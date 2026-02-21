Amours, musique et poésie Espace Grammont Besançon
Espace Grammont 20 rue Mégevand Besançon Doubs
Début : 2026-03-08 17:00:00
fin : 2026-03-08 18:30:00
2026-03-08
Dans ce concert lecture, entrent en résonnance avec la poésie de HEINE mise en musique par SCHUMANN, la musique de FAURE et les poèmes de Lamartine, Hugo, Desbordes-Valmore et Verlaine.
Ce spectacle présenté par l’association CONSONANCES fait appel à trois artistes: Caroline NEUKAMM, mezzosoprano, Yves DESCHARMES, pianiste, et Liliane TUETEY DESCHARMES, lectrice. .
Espace Grammont 20 rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 49 06 49 yves.descharmes@wanadoo.fr
