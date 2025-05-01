Amoute ! de Roxane Campoy Mouvaux

Amoute ! de Roxane Campoy Mouvaux jeudi 1 mai 2025.

Amoute ! de Roxane Campoy

Boulevard Carnot Mouvaux Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-01 00:00:00

fin : 2025-05-01 23:59:00

Date(s) :

2025-05-01 2025-09-25

Roxane Campoy, est une jeune artiste plasticienne du Nord. lille3000 lui a commandé cette fresque, dont l’original sur papier est exposé à L’étoile Scène de Mouvaux, et a souhaité installer sa réplique sur le Grand Boulevard. Cette œuvre s’inscrit dans la section Art dans la ville de Fiesta. L’œuvre réinterprète le sens de la fête dans les Haut-de-France dans des tons très colorés et vivifiants. Le carnaval de Dunkerque, les cerfs-volants de Berck, le dragon de Calais, les Gayants de Douai et même, la Fête des Lumières de Mouvaux sont représentés à la suite comme un improbable défilé de ce qui nous rassemble, nous autres, gens du Nord .

Roxane Campoy, est une jeune artiste plasticienne du Nord. lille3000 lui a commandé cette fresque, dont l’original sur papier est exposé à L’étoile Scène de Mouvaux, et a souhaité installer sa réplique sur le Grand Boulevard. Cette œuvre s’inscrit dans la section Art dans la ville de Fiesta. L’œuvre réinterprète le sens de la fête dans les Haut-de-France dans des tons très colorés et vivifiants. Le carnaval de Dunkerque, les cerfs-volants de Berck, le dragon de Calais, les Gayants de Douai et même, la Fête des Lumières de Mouvaux sont représentés à la suite comme un improbable défilé de ce qui nous rassemble, nous autres, gens du Nord . .

Boulevard Carnot Mouvaux 59420 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Roxane Campoy is a young visual artist from the Nord region of France. lille3000 commissioned this fresco, the original of which is on display at L’étoile Scène de Mouvaux, and wanted to install a replica on the Grand Boulevard. The work is part of the « Art in the City » section of Fiesta. The work reinterprets the sense of festivity in the Haut-de-France region in brightly colored, invigorating tones. The carnival in Dunkirk, the kites in Berck, the dragon in Calais, the Gayants in Douai and even the Fête des Lumières in Mouvaux are all depicted in succession, like an improbable parade of the things that bring us « gens du Nord » together.

German :

Roxane Campoy ist eine junge bildende Künstlerin aus dem Norden. lille3000 gab bei ihr dieses Wandgemälde in Auftrag, dessen Original auf Papier im L’étoile Scène de Mouvaux ausgestellt ist, und wollte eine Replik auf dem Grand Boulevard installieren. Das Werk ist Teil der Fiesta-Sektion « Kunst in der Stadt ». Das Werk interpretiert die Bedeutung des Festes in der Region Haut-de-France in sehr bunten und belebenden Farbtönen neu. Der Karneval von Dünkirchen, die Drachen von Berck, der Drache von Calais, die Gayants von Douai und sogar das Lichterfest von Mouvaux werden nacheinander dargestellt, wie eine unwahrscheinliche Parade dessen, was uns, « die Leute aus dem Norden », zusammenbringt.

Italiano :

Roxane Campoy è una giovane artista visiva del nord della Francia. lille3000 le ha commissionato questo affresco, il cui originale su carta è esposto presso L’étoile Scène de Mouvaux, e ha voluto installare una replica sul Grand Boulevard. L’opera fa parte della sezione « Arte in città » di Fiesta. L’opera reinterpreta il senso di festa della regione Haut-de-France con toni vivaci e tonificanti. Il carnevale di Dunkerque, gli aquiloni di Berck, il drago di Calais, i Gayants di Douai e persino la Fête des Lumières di Mouvaux sono rappresentati in successione come un’improbabile sfilata di ciò che ci unisce, « noi gente del Nord ».

Espanol :

Roxane Campoy es una joven artista plástica del norte de Francia. lille3000 le encargó este fresco, cuyo original en papel se expone en L’étoile Scène de Mouvaux, y quiso instalar una réplica en el Grand Boulevard. La obra forma parte de la sección « Arte en la ciudad » de Fiesta. La obra reinterpreta el sentido festivo de la región de Haut-de-France en tonos vivos y vigorizantes. El carnaval de Dunkerque, las cometas de Berck, el dragón de Calais, los Gayants de Douai e incluso la Fiesta de las Luces de Mouvaux se suceden como un improbable desfile de lo que nos une, « nosotros, los del Norte ».

L’événement Amoute ! de Roxane Campoy Mouvaux a été mis à jour le 2025-05-10 par Hauts-de-France Tourisme