Amphi Lycéen Campus Centre – Faculté des Sciences économiques Rennes Mercredi 11 février, 13h30 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Économie de la concurrence et politique de concurrence : principes et applications

Vous êtes lycéen ? Vous souhaitez en savoir plus sur l’économie gestion ? Participez à l’amphi lycéen !

Rendez-vous **mercredi 11 février 2026 de 13h30 à 15h30** !

Conférence animée par Thierry Penard, sur le thème de l’économie de la concurrence et la politique de concurrence.

> Amphithéâtre 5 – Faculté des Sciences Économiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-11T13:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-11T15:30:00.000+01:00

https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=230104

Campus Centre – Faculté des Sciences économiques 7, place Hoche – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



