Amphi lycéen Campus Centre – Faculté des Sciences économiques Rennes Mercredi 18 février, 14h00 Ille-et-Vilaine

Découverte de la finance

Vous êtes lycéen ? Vous souhaitez en savoir plus sur l’économie gestion ? Participez à l’amphi lycéen !

Rendez-vous **mercredi 18 février 2026 de 14h00 à 16h00** !

Conférence animée par Julien L’Hostis, sur le thème de la finance.

> Amphithéâtre 5 – Faculté des Sciences Économiques

https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=230104

Campus Centre – Faculté des Sciences économiques 7, place Hoche – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



