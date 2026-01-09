Amphi lycéen Campus Centre – Faculté des Sciences économiques Rennes
Amphi lycéen Campus Centre – Faculté des Sciences économiques Rennes Mercredi 18 février, 14h00 Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Découverte de la finance
Vous êtes lycéen ? Vous souhaitez en savoir plus sur l’économie gestion ? Participez à l’amphi lycéen !
Rendez-vous **mercredi 18 février 2026 de 14h00 à 16h00** !
Conférence animée par Julien L’Hostis, sur le thème de la finance.
> Amphithéâtre 5 – Faculté des Sciences Économiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-18T14:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-18T16:00:00.000+01:00
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=230104
Campus Centre – Faculté des Sciences économiques 7, place Hoche – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine