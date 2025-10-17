Amphi social conférence spectacle par Jour de Fête Compagnie Maison des associations Boucau

Amphi social conférence spectacle par Jour de Fête Compagnie Maison des associations Boucau vendredi 17 octobre 2025.

Amphi social conférence spectacle par Jour de Fête Compagnie

Maison des associations 4 rue Pierre Lacouture Boucau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Pour cette conférence gesticulée sur les discriminations, Sophie Kraft sera accompagnée de la compagnie Exclunion de Belin-Béliet et de leur k-barré tragico-comique. Une soirée à ne pas manquer où les idées reçues seront mises à l’épreuve. Ce spectacle est proposé dans le cadre de la semaine d’intervention sur la santé mentale. À partir de 12 ans. .

